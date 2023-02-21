Вооруженный житель Тель-Авива ограбил женщину и совершил акт гомосексуализма в ее доме

В Окружной суд Тель-Авива предъявили обвинение Мехди Бархаме, 34-летнему жителю города, после того, как он украл у женщины деньги и совершил акт гомосексуализма в ее доме.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Бархама дополнительно угрожал ограбить еще одного жителя, а также ворвался в пустой дом, где похитил деньги и ценные вещи. Его обвинили в совершении сексуальных и имущественных преступлений.

В обвинительном акте, представленном адвокатом указывается, что Брахма пришел в дом к 30-летней женщине, позволившейа обвиняемому войти с идеей, что они вступят в половую связь за плату, извлек японский нож и поднес его к телу женщины, после чего он приказал ей отдать ему все деньги, которые у нее были, и забрал у нее наличные и три мобильных телефона. После этого Брахма совершил акт гомосексуализма в ее доме, после чего он пригрозил ей, чтобы она «осторожно открывала рот и кричала, когда я уйду», а сам скрылся с места происшествия.

Оттуда Брахма отправился в другой район города. После того, как один из местных жителей открыл ему дверь, Брахма вошел в его квартиру с ножом и сказал:«Если ты закричишь и не будешь делать то, что я тебе говорю, я тебя ударю». В итоге он забрал у него наличные деньги, мобильные телефоны и наручные часы. Через несколько часов Брахма ворвался в пустую квартиру и украл деньги и драгоценности.

«Ответчик вошел в дома заявителей, закрыл за собой дверь и фактически сделал их пленниками в своем доме, не имея возможности сопротивляться, все для того, чтобы удовлетворить его желания и украсть у них имущество и деньги», – сказано в ходатайстве об аресте.

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