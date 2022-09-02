«Порочная практика»: россия снова раскритиковала Израиль

Официальный представитель мид рф* мария захарова сегодня в пятницу осудила израильские атаки в Сирии и заявила, что они «могут привести к крупномасштабной военной эскалации». По ее словам, «израильские атаки нарушают суверенитет Сирии и основные нормы международного права».

«Мы считаем совершенно неприемлемыми безответственные действия, подобные действиям Израиля. Мы их решительно осуждаем, — подчеркнула захарова. — Мы считаем, что такая порочная практика никоим образом не способствует снижению рисков безопасности Израиля. Верно и обратное. Эти действия, подрывающие региональную стабильность, могут спровоцировать реакцию и привести к широкомасштабной военной эскалации».

«Призываем Израиль прекратить действия своей армии. Провокации против Сирии ставят под угрозу весь регион», — сказала захарова.

Ранее Курсор писал, что МИД Сирии официально обвинил Израиль в атаках на сирийские территории и перешел к угрозам: «Рано или поздно расплачиваться будут израильтяне».

Еще мы писали, что россия судоходными путями переправляет из Сирии оружие и боеприпасы через контролируемый Турцией пролив Босфор в порты на Черном море в поддержку военных действий москвы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!