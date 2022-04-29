Восемь тяжелых транспортных самолетов ОАЭ приземлились в Израиле за последние две недели

Неизвестно, почему тяжелые транспортные самолеты находились в Израиле, хотя считается, что самолеты, вероятно, перевозили оборудование, связанное с оборонными контрактами, подписанными между двумя странами.

По меньшей мере восемь тяжелых транспортных самолетов C-17 Globemaster, принадлежащих ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, за последние две недели приземлились в Израиле.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Boeing C-17A Globemaster III — это тяжелый транспортный самолет с четырьмя двигателями, который может перевозить грузы в 164 900 фунтов и пролетать 2400 морских миль.

Все самолеты приземлились на авиабазе Неватим ВВС Израиля на юге Израиля и взлетели примерно через час после приземления.

Неизвестно, почему тяжелые транспортные самолеты находились в Израиле, хотя считается, что самолеты, вероятно, перевозили оборудование, связанное с оборонными контрактами, подписанными между двумя странами.

Ранее в апреле SIBAT, подразделение военного экспорта министерства обороны, сообщило, что в прошлом году военный экспорт Израиля принес 11,2 миллиарда долларов, причем 7% этой суммы пришлось на арабские страны, подписавшие соглашения Авраама.

ОАЭ являются частью возглавляемой Саудовской Аравией военной кампании против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, и в последние месяцы они стали свидетелями нескольких ракетных и беспилотных атак со стороны повстанцев.

Израиль предложил поддержку ОАЭ в борьбе с такими атаками, и после январской ракетной атаки и атаки беспилотников в Абу-Даби, в результате которой погибли три человека, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что он «приказал израильским службам безопасности оказать своим коллегам в ОАЭ любую помощь», что может помочь защитить от будущих атак.

И Израиль, и ОАЭ в течение многих лет тайно работали вместе против гегемонии Ирана и, согласно иностранным сообщениям, за закрытыми дверями улучшили обмен разведывательными данными и военные отношения, чтобы быть готовыми к иранским угрозам.

Ранее мы писали, что Израиль разочарован реакцией ОАЭ на беспорядки в Иерусалиме.

Еще напомним, что эмиратские самолеты отказались от пролета в День независимости из-за столкновений на Храмовой горе.