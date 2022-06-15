Восьмое убийство за полторы недели: на севере Израиля снова открыли стрельбу

Во вторник вечером в северном городе Бака аль-Гарбия был застрелен мужчина, что стало восьмым убийством в арабской общине за последние полторы недели.
48-летний Надер Макалдех скончался после того, как его срочно доставили в медицинский центр Гилель Яффе в Хадере.
Очевидцы сообщили ивритоязычным СМИ, что Макалде был застрелен, когда выходил из местного кафе. Убийство якобы было связано с продолжающейся враждой между двумя семьями в городе, сообщает Maariv.
В полиции заявили, что начали расследование стрельбы.
С начала года в Израиле в результате насилия было убито 40 арабов.
За последние несколько дней наблюдалось заметное увеличение числа перестрелок: Макальдех стал восьмой жертвой насилия с 4 июня и третьей за несколько часов.
Ранее в тот же день мужчина в возрасте около 30 лет из арабского города Джальджулия был застрелен возле строительной площадки в городе Шохам в центральном регионе.
Напомним, что Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.