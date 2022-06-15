Восьмое убийство за полторы недели: на севере Израиля снова открыли стрельбу

Мужчина из Бака аль-Гарбия убит в результате третьей за несколько дней стрельбы в арабской общине. Сообщается, что Надера Макалдеха застрелили при выходе из кафе.

Во вторник вечером в северном городе Бака аль-Гарбия был застрелен мужчина, что стало восьмым убийством в арабской общине за последние полторы недели.

48-летний Надер Макалдех скончался после того, как его срочно доставили в медицинский центр Гилель Яффе в Хадере.

Очевидцы сообщили ивритоязычным СМИ, что Макалде был застрелен, когда выходил из местного кафе. Убийство якобы было связано с продолжающейся враждой между двумя семьями в городе, сообщает Maariv.

В полиции заявили, что начали расследование стрельбы.

С начала года в Израиле в результате насилия было убито 40 арабов.

За последние несколько дней наблюдалось заметное увеличение числа перестрелок: Макальдех стал восьмой жертвой насилия с 4 июня и третьей за несколько часов.

Ранее в тот же день мужчина в возрасте около 30 лет из арабского города Джальджулия был застрелен возле строительной площадки в городе Шохам в центральном регионе.

Напомним, что Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.