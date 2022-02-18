Директриса женской школы харедим подозревается в многочисленных сексуальных домогательствах

Несколько бывших учениц заявили, что директриса использовала «домогательства» в качестве наказания за проступки. Она якобы закрывалась с девочками в классе, чтобы их никто не видел, и совершала с ними действия сексуального характера.

Пять бывших учениц одной из женских ультраортодоксальных школ в Иерусалиме пожаловались на директрису учебного заведения за домогательства. По словам женщин, такие действия привели к появлению у них психологических расстройств.

Как рассказали девушки, директриса использовала сексуальные домогательства как «наказание» для провинившихся учениц. Девочки даже не совсем понимали, что происходит, так как им в семье никогда не рассказывали об этом. Также свое место имел и авторитет учительницы.

Адвокаты обвиняемой директрисы отвергают обвинения, а также называют их «бесчеловечными». Ранее на женщину никогда никто не жаловался.

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