Впервые с 2001 года: Израиль разрешил Палестине приобрести вертолеты

Израиль намерен разрешить представителям Палестинской автономии приобрести вертолеты для полетов высокопоставленных чиновников.

Это произойдет впервые с 2001 года, сообщает The Haaretz.

В течение многих лет израильские руководители служб безопасности не давали на это согласие, аргументируя тем, что вертолеты будут использоваться для контрабанды, как это происходило при бывшем президенте Палестинской автономии Ясире Арафате.

Сейчас чиновники изменили свое решение и рекомендовали правительству согласовать просьбу президента ПА Махмуда Аббаса как часть шагов, направленных на укрепление его позиций в ПА.

По предварительной информации, израильское правительство также готово одобрить изменения.

Согласно текущему проекту плана, Израиль намерен разрешить ПА приобрести два вертолета на средства, пожертвованные странами Персидского залива. Вертолеты будут размещены в Иордании, и высокопоставленные палестинские чиновники смогут пользоваться ими в случае необходимости, говорится в докладе.

Ранее Курсор писал, что Аббас встретился с путиным и пожаловался на Израиль. На фоне российского вторжения в Украину лидер ПА и глава рф заседали в Казахстане. Аббас поприветствовал «позицию россии на всех международных форумах в поддержку палестинцев».

Также наш сайт сообщал, что Палестинская автономия не заинтересована в военном столкновении с ЦАХАЛом — экс-командир разведки ПА.