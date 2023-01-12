Впервые с 2008 года: аналитики предупредили о рекордном росте инфляции

До снижения еще далеко: в этом месяце ожидается рост инфляции.

Большинство экономических прогнозистов считают, что индекс потребительских цен в декабре вырастет на 0,4%, а уровень инфляции в Израиле продолжит поддерживать рекордный с 2008 года уровень. Ожидается, что январский индекс будет более умеренным в свете мер, представленных вчера Нетаниягу и Смотричем.

Об этом пишет TheMarker.

Инфляция пока не собирается снижаться: индекс потребительских цен за декабрь 2022 года должен быть опубликован в воскресенье, и, по мнению большинства экономических прогнозистов, он будет отражать рост цен в этом месяце на 0,4%. В результате уровень инфляции (рост индекса за последние 12 месяцев) в Израиле в 2022 году может немного подняться до 5,4% по сравнению с 5,3% в ноябре.

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