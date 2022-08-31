Впервые в истории Израиля: Лапид наймет частную турфирму для зарубежных визитов

Amsalem Tours организует поездки премьер-министра в Берлин и ООН на фоне спора о заработной плате между министерством иностранных дел и правительством.

Согласно сообщениям СМИ, опубликованных в среду, два предстоящих зарубежных государственных визита премьер-министра Яира Лапида впервые в истории Израиля будут координироваться частной компанией.

Lapid said to hire private travel firm for upcoming overseas visits https://t.co/6WHxrMlOzg — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 31, 2022

Запланированные визиты Лапида в следующем месяце в Берлин и Нью-Йорк, где он выступит с речью на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, будут организованы Amsalem Tours.

Ответственность за организацию зарубежных поездок премьер-министра лежит на министерстве иностранных дел. Однако из-за продолжающегося спора о заработной плате между сотрудниками министерства иностранных дел и правительством, который включал угрозы забастовки, канцелярия премьер-министра искала альтернативный вариант.

Amsalem Tours, специализирующаяся на деловых поездках, имеет штаб-квартиру в северном городе Тверия, но имеет филиалы по всей стране. Также у нее есть зарубежная дочерняя компания.

Сообщается, что компании было поручено предоставить гостиницы и автомобили для премьера и его команды, а также организовать различные мероприятия, которые Лапид, являющийся также министром иностранных дел, должен посетить.

Неназванный источник в правительстве сообщил СМИ, что Лапид «отрезал себя от министерства иностранных дел и его сотрудников».

«На практике он прервал тотальный контакт с министерством, и вся подготовка к визитам легла на Совет национальной безопасности, которому теперь приходится заниматься политическими вопросами, выходящими за рамки его функций», — сказал чиновник.

Ранее мы писали, что Лапид почтил память Горбачева, назвав его «смелым лидером и великим государственным деятелем, внесшим большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем».