Впервые в Израиле медики пересадили органы женщины-донора, которой на момент смерти было 86 лет

Легкие женины были пересажены 65-летнему мужчине в Медицинском центре «Шиба», а ее печень — тяжелобольносу пациенту, который из-за редкой группы крови долго ждал подходящего донора.

После смерти 86-летней жительницы Кирьят-Бялика Клары Элькаям врачи выявили, что у нее была карточка донора АДИ. Затем ее близкие попросили медиков исполнить ее волю пожертвовать орган для спасения другого человека.

Об этом сообщили на портале Walla.

Все органы Клары Элькаям оказались в порядке и работали должным образом. Их пересадили тем, кто находился в длинном списке ожидания. Легкие пересадили 65-летнему мужчине, а печень еще одному пациенту, который из-за редкой группы крови и так ждал очень долго.

Дети Клары Элькаям назвали свою мать благородным человеком.

Как рассказала директор Национального центра трансплантологии Тамар Ашкенази, в последние годы врачи все время преодолевают возрастной порог для доноров.

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