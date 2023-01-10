Смотрич приостановил рассмотрение вопроса о «коронавирусных выплатах»

«Необходимо установить больший разброс, чем до сих пор давало налоговое управление», — заявил Бецалель Смотрич.

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил о необходимости доработки правил по согласованию выплат самозанятым в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом сообщает Maariv.

Смотрич обсудил этот вопрос в Комитете финансов на заседании по теме«требований налоговой инспекции о возврате субсидий в помощь самозанятым».

Он сказал: «Я просил приостановить рассмотрение вопроса о взысканиях. Необходимо установить больший разброс, чем до сих пор давало налоговое управление. Мы запланируем как можно более широкий разброс, каждый в зависимости от своего случая. Срок для отчетности составляет 24 месяца, но есть исключительные случаи и есть больные люди. Я попросил, чтобы людям дали еще одну возможность подать заявления. Люди, которые связались с Управлением, достигли с ними договоренностей относительно их дееспособности».

Пока Смотрич не назвал дополнительных условий и сроков. По его словам, «проверяется каждый аспект, конечный потребитель – это тот, кто должен получить нашу услугу как государство».

Ранее Курсор писал, что Смотрич вводит санкции против ПА, перечисляя миллионы шекелей жертвам терроризма.

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