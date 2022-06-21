Врачи борются за жизнь израильтянина, едва не утонувшего на пляже в Бат-Яме

Мужчину, купавшегося на заявленном пляже в Бат-Яме, спасают в больнице Вольфсон. Он находится в критическом состоянии. Это пятый случай утопления за неделю.

Мужчина в возрасте 60 лет едва не утонул сегодня во вторник на каменистом пляже в Бат-Яме и находится в критическом состоянии в больнице Вольфсон после первоначального лечения медиками МАДА.

Старший фельдшер МАДА сказал: «Мы получили сообщение о мужчине, который утонул на заявленном пляже, и его лечат спасатель и фельдшер пляжа. Я добрался до линии воды на машине скорой помощи и продолжил реанимационные операции, которые включали поражения электрическим током. Мы продолжили реанимационные операции в больнице, когда его состояние остается критическим».

Это пятый случай утопления за неделю: за минувшие выходные в реке Иордан утонул 71-летний мужчина, а в реке Баниас утонула 70-летняя женщина, споткнувшись в ней. Кроме того, в Ашкелоне мужчина залез в море, чтобы спасти своих друзей, — и утонул.

К этим случаям также добавляется случай утопления мальчика, который утонул во время поездки в районе кибуца Ха-Гошрим.

Напомним также, что военные Армии обороны Израиля застрелили палестинца возле барьера безопасности у города Калькилья в Самарии в воскресенье днем. Палестинские медики опознали погибшего как Набиля Ахмада Салима Ганима, палестинца из города Наблус на севере Самарии.

Еще сообщалось, что ЦАХАЛ и израильская полиция пресекли контрабанду оружия из Иордании.