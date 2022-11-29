Врачи назвали утренние ошибки, которые вызывают прибавку в весе

То, как вы начинаете свое утро, имеет значение не только для вашего общего состояния здоровья, но и для вашей способности похудеть или сохранить вес.

Если ваша цель состоит в том, чтобы предотвратить увеличение веса, расстройство желудка, воспаление и уделить первостепенное внимание здоровью кишечника, читайте дальше.

SheFinds проконсультировались с врачами, диетологами и другими экспертами в области здравоохранения на предмет трех распространенных утренних ошибок, которых следует избегать для более здорового обмена веществ и пищеварения. Читайте советы, предложения и идеи от доктора Даниэля Бойера, доктора Даны Эллис Ханнес и диетолога Лизы Ричардс.

1. Пропуск завтрака

Возможно, вы снова и снова слышали, что завтрак — это «самый важный прием пищи в день», и это стоит повторить, говорит Бойер, потому что это правда. «Обязательно завтракайте после пробуждения, — подчеркивает он, — поскольку пропуск завтрака может привести к скачкам сахара в крови и гормональному дисбалансу, которые могут вызвать вздутие живота и воспаление».

2. Употребление сладкой выпечки

Как отмечалось ранее, ваш завтрак имеет решающее значение для уровня вашей энергии на оставшуюся часть дня, поэтому выбор сладкой выпечки, хлопьев или другого лакомства для вашего первого приема пищи приведет к энергетическому сбою и голоду позже, предупреждает Ханнес. Это, подчеркивает она, также может привести к увеличению веса, поскольку вы почувствуете потребность удовлетворить тягу, когда изначально не насытились от завтрака. Ханнес говорит, что худший выбор для завтрака, когда речь идет о воспалении и наборе веса, — это сладкая выпечка, приготовленная из рафинированных углеводов.

3. Добавление жирных сливок/подсластителей в кофе

Кофе сам по себе, по словам Ханнеса, отлично подходит для вашего метаболизма и пищеварения, так как его употребление по утрам может «помочь при вздутии живота, потому что он стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта» и способствует последовательному, стабильному и комфортному пищеварению. Кроме того, Бойер добавляет, что чашка черного кофе также наполнена «полезными антиоксидантами», а содержащийся в нем кофеин может обеспечить столь необходимую энергию для начала дня. Тем не менее, предупреждает Ричардс, добавление сладких сливок или большого количества подсластителей может привести к дополнительным калориям, которые могут замедлить процесс похудения и привести к расстройству желудка и воспалению.

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