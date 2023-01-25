Врачи не смогли спасти: в Ноф-Аялоне произошла трагедия с 7-месячным ребенком

Сегодня утром 7-месячного ребенка из поселка Ноф-Аялон доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии после того, как он не проснулся ото сна. Спустя несколько часов врачам пришлось констатировать его смерть.

«По словам членов его семьи, малыш не проснулся ото сна. Мы проводили искусственное дыхание малышу до прибытия машины реанимации. Машина эвакуировала его, и медики продолжали сердечно-легочную реанимацию, пока не доставили его в больницу. Его состояние было критическим», — сказал медик.

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