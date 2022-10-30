Врачи сообщили о состоянии раненых при теракте в Кирьят-Арбе

По информации медиков, состояние двух раненых уже не вызывает опасений. Врачи борются за жизнь мужчины, который был доставлен в критическом состоянии.

В результате теракта поздно вечером в субботу, 29 октября, в Кирьят-Арбе, арабские террористы убили одного еврея и ранили еще пятерых человек.

Об этом сообщает Maariv.

Доктор Ассаф Кидар, старший врач травматологического отделения «Хадассы», куда были доставлены раненые, сообщил, что двое раненых, которые в результате нападения получили легкие ранения, ночью были отпущены домой после оказания им медицинской помощи в «Хадасса Эйн-Керем».

Серьезно раненый мужчина ночью успешно перенес две операции. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему вводят успокоительные и проводят вентиляцию легких, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее Курсор сообщал подробности теракта в Кирьят-Арбе: видео нейтрализации террориста. Вчерашний теракт в Кирьят-Арбе был нацелен на Итамара Бен-Гвира и Офера Охана. Есть погибшие и раненые. Террорист ликвидирован.

Напомним, ранее наш сайт писал про теракт на юге Хевронского Нагорья: террорист напал на солдат ЦАХАЛа. Возле поселка Мицпе-Авигайл на солдат Армии обороны Израиля напал агрессивно настроенный левый активист. Его задержали, но пока официальных комментариев не было.

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