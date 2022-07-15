«Враги получат прискорбный ответ»: Иран представил новую дивизию авианосцев

Соединенные Штаты и Израиль, заклятые враги Ирана, ранее обвиняли Исламскую республику в использовании беспилотников и ракет для нападения на американские силы и корабли в Персидском заливе.

Пока Джо Байден направляется в Саудовскую Аравию, военно-морской флот Ирана представил свою первую дивизию кораблей и подводных лодок, способных нести вооруженные беспилотники.

«Была представлена ​​первая дивизия авианосцев иранского флота, состоящая из кораблей и подразделений подводных лодок, несущих все типы беспилотников для боя, обнаружения и уничтожения», — сообщило государственное телевидение Ирана.

«Все типы новейших передовых беспилотников, произведенных военными и министерством обороны, пролетели над водами Индийского океана, чтобы продемонстрировать свои возможности», — добавили на ТВ, продемонстрировав изображения дронов, взлетающих с военного корабля.

Соединенные Штаты и Израиль, заклятые враги Ирана, ранее обвиняли Исламскую республику в использовании беспилотников и ракет для нападения на американские силы и корабли, связанные с Израилем, в Персидском заливе.

«Поскольку мы знаем об агрессивном настрое системы господства (Соединенных Штатов), необходимо с каждым днем ​​укреплять наши оборонительные возможности», — заявил по телевидению командующий иранской армией Абдолрахим Мусави.

«Если враги допустят ошибку, (эти дроны) принесут им достойный сожаления ответ», — предупредил он во время презентации.

Ранее Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.