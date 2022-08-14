«Все стало яснее»: Шакед поддразнила Кахану в новом заявлении

Шакед подколола Кахану после того, как он ушел из Ямины в «левый лагерь государственных деятелей».

Лидер «Сионистского духа» Айелет Шакед в воскресенье нанесла удар по своему бывшему коллеге Матану Кахане после того, как последний решил присоединиться к новому избирательному альянсу «Национальный лагерь» вместо того, чтобы остаться в партии «Ямина».

Решение Каханы сменить партию было принято после того, как бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот объявил о своем долгожданном возвращении в политику, присоединившись к союзу партий «Синие и белые» и «Новая надежда».

И Шакед, и Кахана были близкими политическими союзниками бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, который передал правую «Ямину» Шакед после того, как он ушел в отставку в июне после краха правительства.

С тех пор Шакед объединилась с Дерехом Эрецом, чтобы создать «Сионистский дух».

«Желаю успехов моему другу Матану Кахане на его новом пути, а Гади Айзенкоту — на пути к политике», — написала Шакед в Twitter.

«Нет никаких сомнений в том, что это хорошая новость для сторонников левого крыла и левых избирателей», — добавила она, поддразнивая правого Кахану.

Обращаясь к своим собственным сторонникам, Шакед продолжила: «Мы гарантируем, что в любом правительстве, которое будет создано, они не смогут продвигать свое общее с Ганцем видение создания палестинского государства».

«Для правых государственных деятелей вещи стали яснее. Есть только один дом — сионистский дух», — добавила она.

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