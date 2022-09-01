Всплыли новые детали скандала вокруг больницы Рамбам

Медицинские ординаторы больницы Рамбам в Хайфе отозвали свои заявления об увольнении на фоне продолжающегося спора по поводу продолжительности смен в больнице. Это произошло после угроз со стороны начальника больницы, сказавшего, что ординаторы будут уволены, если не заберут свои заявления.

Напомним, что на прошлой неделе 200 медицинских ординаторов по всей стране подали заявления об увольнении из-за затянувшегося спора с минздравом по поводу продолжительных смен.

Сегодня в среду в больнице Рамбам заявили, что все 25 ординаторов, подавших заявления об увольнении, отозвали их, через два дня после того, как директор больницы Майкл Халберталь пригрозил их уволить.

Халберталь поприветствовал этот шаг ординаторов и сказал, что будет работать над тем, чтобы помочь найти «решение проблемы смен и улучшить условия труда для персонала больницы».

Как ранее писал Курсор, в воскресенье Халберталь созвал встречу со стажерами, чтобы предупредить их, что у них есть два дня, чтобы отозвать свои заявления, иначе он сам их уволит.

Еще мы писали, что компания «Яфора-Тавори» сообщает, что в ходе проверки, проведенной в рамках собственной системы контроля качества, были обнаружены инородные тела, похожие на плесень.