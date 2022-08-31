Израильтян предупреждают: в напитке популярного бренда нашли инородные тела

Компания «Яфора-Тавори» сообщает, что в ходе проверки, проведенной в рамках собственной системы контроля качества, были обнаружены инородные тела, похожие на плесень.
Продукция отправлена в лабораторию для дальнейшего исследования. Из соображений предосторожности «Яфора» остановил на данном этапе дальнейшую продажу продукта в соответствии со следующими деталями:
Безалкогольный напиток со вкусом клубники и банана под торговой маркой «Тапузина»,
Объем: 1,5 литра, штрих-код 7290019056393,
Срок годности: лучше использовать до 08.05.2023 г.,
Дата производства: 08.08.2022.
Потребителей, у которых есть этот продукт, просят не употреблять его.
По любым вопросам можно обращаться в центр обслуживания потребителей «Яфора» по телефону *3961.