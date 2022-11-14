Встреча жен лидеров формирующейся коалиции: супруга Бен-Гвира приехала с оружием

В гостинице в Иерусалиме Сара Нетаниягу устроила прием жен лидеров формирующейся коалиции.
Об этом сообщает 12-й канал.
Первое формирующее собрание после «победы правых на выборах» состоялось в понедельник, 14 ноября. На нем присутствовали Яффе Дери, Ривка Голдкнопф, Ила Бен-Гвир, Галит Маоз, жены председателя ШАС Арье Дери, председателя Иудаизма Торы Ицхака Гольднопфа, председателя Оцма Иегудит Итамара Бен-Гвира и председателя НОАМ Ави Маоза соответственно. Супруги Бецалеля Смотрича и Моше Гафни на встрече отсутствовали по «личным обстоятельствам».
Фотографии с встречи распространились в социальных сетях и по одной из них видно, что супруга Бен-Гвира приехала на встречу с оружием.
Ранее мы рассказывали, что семья Нетаниягу не сможет переехать в резиденцию премьер-министра еще как минимум полтора года.
Также «Курсор» сообщал, что Ганц провел разговор с министром обороны Украины.
Помимо этого, Шикли заявил, что Смотрич слишком много просит на переговорах.