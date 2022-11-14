Шикли заявил, что Смотрич слишком много просит на переговорах

Депутату Амихаю Шикли , прошедшему в Кнессет по списку «Ликуда», не нравятся требования Бецалеля Смотрича и его партии Религиозный сионизм.

Депутаты «Ликуда» продолжают критиковать председателя Религиозной сионистской партии, депутата Кнессета Бецалеля Смотрича, который настаивает на получении портфеля безопасности в новом правительстве во главе с Биньямином Нетаниягу.

об этом сообщает INN.

Назначенный депутат Кнессета Амихай Шикли сказал радио 103FM, что «я ценю Бецалеля, но я думаю, что он слишком много просит. Выламывание рук с его стороны переходит черту хорошего вкуса».

Ранее этим утром левое движение «Командующие за безопасность Израиля» выступило против требования религиозных сионистских раввинов назначить Смотрича следующим министром обороны Государства Израиль. Движение заявило, что «безопасность Государства Израиль, и в частности роль министра обороны, требует ответственности, добросовестности и ежедневного принятия только профессиональных решений. Поэтому портфель безопасности должен быть передан ответственному и опытная рука в решении вопросов безопасности».

«Это не должно быть авантюрой с жизнями наших солдат. Никогда раньше религиозные и христианские элементы не участвовали в назначении министра обороны. Мы сожалеем, что эти факторы мешают безопасности государства», — добавили офицеры.

Религиозные сионистские раввины поддержали требование Смотрича назначить его министром обороны.

«Раввины лично обратились к назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу с призывом признать силу, ценность и партнерство религиозного сионизма, который завоевал доверие более полумиллиона избирателей и получил 14 мандатов», — говорится в заявлении.

Во время встречи Смотрич представил раввинам обзор хода коалиционных переговоров с «Ликудом» и попросил их поддержки в требовании безопасности, образования и религиозных портфелей.

Нетаниягу пока отказывается отдать Смотричу Министерство обороны, а ШАС не приемлет тот факт, что паряти Религиозный сионизм будет контролировать Министерство религии.

Ранее Курсор писал, что Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны. Битвы за ключевые посты в правительстве Нетаниягу в полном разгаре.

Также Смотрич провел переговоры с Дери. Лидер «Религиозного сионизма», выходя из дома председателя ШАС, избежал конкретики и выглядел оптимистичным, но стороны пока не договорились.

Как сообщал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил в воскресенье новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.

Если Дери действительно получит минфин, Смотрич может потребовать минобороны. Сообщается, что Нетаниягу хочет сохранить министерство обороны в руках «Ликуда», но тогда ему нужно будет предложить Смотричу достаточную компенсацию.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу сказал, что израильтяне приняли четкое решение в пользу формирования правительства во главе с ним, и пообещал сформировать стабильное, успешное и ответственное правительство, которое будет обслуживать «всех жителей Израиля без исключения».