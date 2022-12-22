Второе убийство за день: в Кафр-Каре застрелили молодого мужчину

В четверг вечером, 22 декабря, на шоссе 65 в районе выезда из Кафр-Кары произошло убийство молодого мужчины. Его обнаружили с тяжелым огнестрельным ранением.

Об этом сообщает издание Maariv.

На место происшествия вызвали парамедиков службы скорой помощи МАДА, которые пытались реанимировать пострадавшего, но от полученных травм он скончался. Детали происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Отметим, что за сегодняшний день это уже второй убийство.

«Курсор» писал ранее, что днем 22 декабря в ресторане в Хайфе неизвестные застрелили 23-летнего мужчину из Назарета. Позже выяснилось, что он был родственником главаря банды с севера Израиля.

Еще мы писали, что комиссар полиции Коби Шабтай отреагировал на убийство мужчины и его сына в Назарете и отметил, что сотрудники полиции будет продолжать «действовать решительно и жестко против всех преступных элементов, которые подвергают опасности общественность и наносят урон чувству безопасности».

Напомним, что на шоссе 6 у развязки Бен-Шемен из одного движущегося автомобиля открыли огонь по другому автомобилю. В результате два человека в Lamborghini получили серьезные ранения и доставлены в больницу.

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