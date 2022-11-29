В результате стрельбы в Герцлии тяжело ранен молодой мужчина

В полиции считают, что инцидент может иметь криминальную подоплеку.

Во вторник, 29 ноября, на улице Бен-Гурион в Герцлии произошла стрельба, в ходе которой тяжелые ранения получил 20-летний мужчина.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента вызвали бригаду Службы скорой помощи (МДА), которая провела неотложные медицинские процедуры, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего, а после госпитализировала его в больницу «Меир» в Кфар-Сабе. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, они считают, что вооруженное нападение может иметь криминальный характер.

«Курсор» писал ранее, что в северном городе Тират-Кармель нашли тело 37-летнего Рафи Бена, который является племянником криминального авторитета Майкла Мора и был его ключевым оперативником.

Еще мы писали, что 27 ноября, в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Он получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, в Тайбе 30-летний мужчина получил смертельное ранение. Его и еще двух пострадавших с проникающими ранениями доставили в больницу «Меир» в Кфар-Сабе.

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