Второй джентльмен США выступил в ООН по поводу антисемитизма

По словам еврея Дугласа Эмхоффа, «мы должны создавать коалиции для борьбы с этой эпидемией ненависти».

Борьба с антисемитизмом должна обрести глобальный характер.

Об этом во время своего первого визита в ООН заявил второй джентльмен США, супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф, информирует Jewish News Syndicate.

По его словам, в обществе наблюдается резкий рост ненависти к евреям.

«Молчание — не вариант. Мы должны создавать коалиции для борьбы с этой эпидемией ненависти. Мы должны объединить людей из всех слоев общества, вероисповеданий и национальностей», — сказал Эмхофф.

Он также обратился к теме Холокоста.

«Слишком часто мы видим знаменитостей — комиков, использующих антисемитизм для дешевого смеха, известных артистов, политиков, открыто использующих заезженные антисемитские клише», — сказал Эмхофф и добавил, что должны быть «последствия» для тех, кто совершает акты антисемитизма.

Как сообщал Курсор, большинство студентов-евреев в США воздерживаются от публичного выражения своих произраильских взглядов, опасаясь критики, и немногим более половины преуменьшали свое еврейство в социальной среде.

Опрос показал, что 61 процент студентов воздерживались от «выражения своего мнения об Израиле или израильской политике в общественных или социальных кругах», потому что боялись подвергнуться остракизму.

Ранее Курсор информировал о том, что в США поле для гольфа подверглось актам вандализма и было расписано антисемитскими граффити. Речь идет о площадке для гольфа в штате Флорида (округ Мартин). Инцидент произошел в минувшие выходные.

По словам местных депутатов, граффити включает в себя расовые оскорбления, свастику, звезду Давида с перечеркнутой линией. Его обнаружили в туннеле не поле для гольфа.

Офис шерифа считает, что акт мог быть совершен учеником соседней средней или начальной школы. Но никакой другой информации власти не обнародовали.

Также Курсор писал, что антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору.