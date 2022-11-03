Выборы в Кнессет: подсчитано 95% голосов

В распределении мест в Кнессете между партиями изменений не произошло.

К 13:39 были подсчитаны 95% бюллетеней всеобщих выборов.

В распределении мест в Кнессете между партиями изменений не произошло.

По подсчетам, «Ликуд» получит 32 места, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Национальное единство» — 12, «Шас» — 11, а «Единый иудаизм Торы» — восемь. Раам получит пять мест, как и Хадаш-Тааль и Исраэль Бейтейну, а Авода получит четыре места в израильском парламенте.

«МЕРЕЦ» все еще не проходит в Кнессет.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда Лапид позвонит Нетаниягу, чтобы признать его победу на выборах.