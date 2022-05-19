Вынесен новый приговор мужчине, который написал в Твиттере о желании убить Нетаниягу и его сына

Люди, «прячущиеся за клавиатурой», должны «ожидать сурового наказания и тюремного заключения», сказало обвинение об Ашере Бен Давиде.

Житель Беэр-Шевы был заключен в тюрьму на 13 месяцев в среду за твиты, в которых он написал о желании убить бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его сына Яира.

Первоначально Ашер Бен Дэвид был приговорен к восьми месяцам общественных работ и штрафу в размере 1500 шекелей (445 долларов США).

Однако окружной суд Беэр-Шевы удовлетворил апелляцию обвинения, в которой утверждалось, что решение суда было слишком мягким.

Бен Дэвид признался, что в 2020 году он написал в Твиттере: «Кто-нибудь знает о подготовке к убийству премьер-министра? Кто-нибудь знает… Я бы хотел принять участие… кажется, время пришло».

Несколько дней спустя Бен Давид угрожал и сыну Нетаниягу Яиру. «Яр, приятель, что посеешь, то и пожнешь… ты нервничаешь… что случилось, твой дом трясется? Стены тонкие, я слышу биение твоего сердца», — писал он.

«Каждый, кто прячется за клавиатурой и собирается выдавать подобное, должен знать, что им следует ожидать сурового наказания и тюремного заключения», — заявило обвинение, согласно 12 каналу.

Курсор ранее писал, что Беннет обвинил Нетаниягу в препятствовании обучению ветеранов ЦАХАЛа.