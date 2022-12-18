Вынесен приговор террористу, причастному к убийству пограничника

Билал Абу Заид был признан виновным в умышленном причинении смерти, покушении на смерть и других правонарушениях.

В воскресенье, 18 декабря, был вынесен приговор террористу Билалу Абу Заиду.

Об этом сообщает портал The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, террорист, причастный к убийству офицера пограничной полиции Хадара Коэна в 2016 году, был приговорен к пожизненному заключению плюс еще 32 года военным судом Самарии.

Билал Абу Заид был признан виновным в умышленном причинении смерти, покушении на смерть и других правонарушениях.

Как сообщал Курсор, утром во вторник, 15 ноября, три израильтянина были убиты и еще три ранены в результате ножевого нападения и тарана автомобиля в районе поселения Ариэль.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист ранил ножом охранника возле входа в промышленный парк Ариэля. Затем он зарезал трех человек на ближайшей заправке и скрылся на предположительно украденной машине.

По словам медиков, террорист протаранил автомобили на шоссе 5, после чего вышел и ранил еще одного человека. Затем его застрелили силы безопасности.

Также Курсор информировал о том, что боевики ХАМАСа в Газе отпраздновали смертоносную террористическую атаку, в результате которой погибли три человека в городе Ариэль в Самарии. По своему обыкновению они раздавали на улицах выпечку и конфеты.

Кроме того, в сети было опубликовано новое видео того, как террорист в промышленной зоне Ариэля убил трех израильтян и ранил еще троих.