Выпали из фургона: на севере Израиля с детьми произошел серьезный инцидент

Один из мальчиков лежал без сознания и с очень тяжелой травмой головы. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в отделение интенсивной терапии в больницу.

Пресс-служба МАДА сообщила, что в 10:40 на горячую линию МАДА 101 в районе Кармель поступило сообщение о двух мальчиках, выпавших из фургона в кибуце регионального совета Изреельской долины.

В больницу доставлены 14-летний мальчик в тяжелом состоянии с травмой головы и еще один мальчик в легком состоянии.

Парамедики МАДА сообщили: «Мальчик лежал без сознания и с очень тяжелой травмой головы. Мы оказали ему первую медицинскую помощь, включая фиксацию и бинты, и эвакуировали его в отделение интенсивной терапии в больницу, пока он находился под наркозом, на искусственном дыхании в критическом состоянии. Другого мальчика, который также был ранен, доставили в больницу в легком состоянии».

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