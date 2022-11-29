Высокопоставленная военная делегация Украины посетила Израиль: озвучена причина

Израиль пытается преуменьшить значение визита делегации, чтобы избежать напряженности в отношениях с рф — СМИ.

Согласно новостному сообщению израильского телевидения в понедельник, высокопоставленная украинская военная делегация посетила Израиль на прошлой неделе в попытке заручиться помощью в обороне.

Делегация, в состав которой входил высокопоставленный украинский военачальник, провела несколько встреч с должностными лицами Армии обороны Израиля и Министерства обороны, сообщает 13 канал.

Сообщается, что украинцы стремились продвинуть вперед создание системы предупреждения о ракетном нападении, которую Израиль якобы пообещал передать Украине.

Делегация также подтолкнула Израиль к поставкам систем вооружения, от чего Израиль пока отказывается, отправляя только гуманитарную помощь и защитное снаряжение.

Сеть добавила, что Израиль пытается преуменьшить значение визита делегации, чтобы избежать напряженности в отношениях с рф*.

Несмотря на неоднократные поставки гуманитарной помощи в Украину, Израиль постоянно отклоняет запросы Киева о оборонительном оружии, особенно о системах противоракетной обороны, которые могут быть использованы для отражения российских авиаударов.

Запросы Киева на системы ПВО — и ​​его публичная критика отказа Израиля предоставить их — в последние недели стали более резкими, поскольку беспилотники иранского производства играют все более важную роль в воздушных атаках рф на украинские города и инфраструктуру.

Неясно, изменит ли Нетаниягу курс Израиля на войну в Украине в случае, если он снова вступит в должность,

Ранее Курсор писал, что россия отменила переговоры с США по ядерным вооружениям.

Напомним, что путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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