Взрыв автомобиля на перекрестке Меггидо: появились новые подробности

Предпосылки взрыва были националистическими, а не криминальными.

В понедельник утром, 13 марта, на перекрестке Меггидо взорвался автомобиль, 20-летний мужчина получил тяжелые травмы. ШАБАК склоняется к версии, что это мог быть теракт.

Об этом пишет Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Террористы заминировали 65-ое шоссе и подорвали взрывчатку на проезжающие автомобили. Она была начинена железными шариками и болтами для увеличения радиуса поражения.

Полиция приступила к расследованию инцидента и начала собирать первые данные с места происшествия. Согласно первоначальным подозрениям, причиной инцидента является диверсионная деятельность с националистической подоплекой.

«Курсор» писал ранее, что в Умм-эль-Фахме произошел взрыв автомобиля, в результате чего получили ранения двое мужчин. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что в конце января возле Тель-Арада вспыхнул автомобиль. Тогда отравились дымом мужчина и 5-летний мальчик. Медики MDA и парамедики эвакуировали их в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Состояние пострадавших врачи оценили как средней и легкой степени тяжести.

Напомним, что в лагере беженцев в Дженине прогремел мощный взрыв. Машину планировали взорвать дистанционно посредством мобильного телефона. Террорист получил ранения средней тяжести.