Взрыв в Маджд аль-Круме: полиция озвучила подробности

Офицеры заявили, что они открыли огонь по мопеду, на котором ехали двое подозреваемых, скрывшихся с места преступления в Маджд-эль-Круме.

Подозреваемый был убит ночью в понедельник, когда полицейские открыли по мопеду, на котором ехал он и его напарник.

Эти двое подозреваются в том, что они скрылись с места взрыва бомбы, которую они бросили в дом в северном арабском городе Маджд аль-Крум, сообщила израильская полиция.

מג'ד אל כרום: חמושים על קטנוע השליכו רימון הלם לעבר בית, כוחות מיוחדים ביצעו ירי — ואחד מהם נהרגhttps://t.co/Hy8L9yqFwC pic.twitter.com/qPYPcdMhiz — Itamar Cohen | איתמר כהן (@Itamar_cohen_1) July 5, 2022

В заявлении полиции говорится, что атака на дом было организованной преступностью.

Второй подозреваемый получил легкие ранения.

Полиция сообщила, что тайные офицеры из отдела по расследованию серьезных преступлений «Лахав 433» в течение ночи наблюдали за районом после серии инцидентов со стрельбой и взрывов гранат, направленных против одного из домов в Маджд аль-Круме.

В какой-то момент полицейские обнаружили двух вооруженных подозреваемых, ехавших на мопеде без номерных знаков. Они бросили в здание взрывное устройство, сообщила полиция. Взрывное устройство взорвалось, вызвав громкий взрыв.

«Во время задержания полицейские открыли огонь по парочке, мотоцикл занесло, один из подозреваемых получил тяжелые ранения», — сообщили в полиции.

Парамедики Маген Давид Адом доставили обоих подозреваемых в Медицинский центр Галилеи, но один из них умер до их прибытия в госпиталь.

Полиция заявила, что они «ведут серьезную войну с насилием в арабском сообществе» и, в частности, «с организованной преступностью на севере».

Мы сообщали ранее, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности.