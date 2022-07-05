Взрыв в Маджд аль-Круме: полиция озвучила подробности

Подозреваемый был убит ночью в понедельник, когда полицейские открыли по мопеду, на котором ехал он и его напарник.
Эти двое подозреваются в том, что они скрылись с места взрыва бомбы, которую они бросили в дом в северном арабском городе Маджд аль-Крум, сообщила израильская полиция.
В заявлении полиции говорится, что атака на дом было организованной преступностью.
Второй подозреваемый получил легкие ранения.
Полиция сообщила, что тайные офицеры из отдела по расследованию серьезных преступлений «Лахав 433» в течение ночи наблюдали за районом после серии инцидентов со стрельбой и взрывов гранат, направленных против одного из домов в Маджд аль-Круме.
В какой-то момент полицейские обнаружили двух вооруженных подозреваемых, ехавших на мопеде без номерных знаков. Они бросили в здание взрывное устройство, сообщила полиция. Взрывное устройство взорвалось, вызвав громкий взрыв.
«Во время задержания полицейские открыли огонь по парочке, мотоцикл занесло, один из подозреваемых получил тяжелые ранения», — сообщили в полиции.
Парамедики Маген Давид Адом доставили обоих подозреваемых в Медицинский центр Галилеи, но один из них умер до их прибытия в госпиталь.
Полиция заявила, что они «ведут серьезную войну с насилием в арабском сообществе» и, в частности, «с организованной преступностью на севере».
Мы сообщали ранее, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности.