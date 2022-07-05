Произошла серьезная перестрелка между ЦАХАЛом и палестинскими арабами возле Эфрата — СМИ

Согласно палестинским СМИ, палестинские террористы обстреляли город Эфрат в Гуш-Эционе ночью в понедельник.

Согласно сообщениям, израильские силы открыли ответный огонь, и сообщается о ранениях среди палестинцев.

Кроме того, палестинские СМИ также сообщили, что израильские силы вошли в города Ябад возле Дженина и Бейт-Фурик возле Шхема, где они арестовали человека по имени Лаит Абу Голами.

Сообщалось также о столкновениях в самом Дженине, где палестинцы открыли огонь по израильским силам. Согласно сообщениям, ЦАХАЛ вошел в город, чтобы арестовать Мухаммеда Абу Халифу и лидера ХАМАСа Атту аль-Джабали.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.

Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.

Мы сообщали, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.