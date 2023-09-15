Беспорядки на границе с Газой — первые подробности и видео

ЦАХАЛ использует меры для разгона беспорядков.

Сотни палестинцев в секторе Газа устроили беспорядки на израильской границе в пятницу днем, поскольку террористическая группировка ХАМАС, контролирующая территорию, похоже, возобновила регулярные провокации вдоль границы.

На кадрах видно, как палестинцы подожгли шины вдоль израильского барьера безопасности, и солдаты отвечают слезоточивым газом.

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАСом, сообщило, что пять палестинцев получили ранения в результате израильского огня и средств разгона толпы.

Hundreds of Palestinians rioting on the Gaza border. IDF responding with crowd dispersal means. No immediate reports of injuries. pic.twitter.com/mHQjCRq4md — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 15, 2023

По данным палестинских СМИ, в числе раненых фотожурналист, которому в руку попал баллон со слезоточивым газом.

لحظة إصابة الحبيب اشرف إصابة المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بقنبلة غاز من قوات الاحتلال في يده شرقي خان يونس pic.twitter.com/6dJPRoqxFF — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 15, 2023

Напомним, что в среду в ходе очередных беспорядков палестинцы пытались взорвать самодельную бомбу на границе.

В ЦАХАЛе заявили, что в жестокой акции протеста в среду приняли участие сотни бунтовщиков, в том числе те, кто бросал взрывные устройства и гранаты в барьер безопасности. Войска ответили средствами разгона беспорядков.

На одном из этапов беспорядков в среду палестинцы попытались заложить и взорвать самодельную бомбу против войск, действующих возле пограничного забора, но устройство взорвалось преждевременно в секторе Газа, что привело к человеческим жертвам.

תיעוד מפיצוץ מטען החבלה השבוע בידי המחבלים מהצד העזתי pic.twitter.com/bh0KTvIfLv — בז news (@1717Bazz) September 15, 2023



В своем заявлении террористическая группировка ХАМАС заявила, что оплакивает шесть «героических мучеников», погибших в результате взрыва.

Курсор писал, что недавно палестинцы показали видео, как запускают ракету по Израилю — в ЦАХАЛе отреагировали.