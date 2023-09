Беспорядки на границе с Газой — первые подробности и видео

ЦАХАЛ использует меры для разгона беспорядков.

Сотни палестинцев в секторе Газа устроили беспорядки на израильской границе в пятницу днем, поскольку террористическая группировка ХАМАС, контролирующая территорию, похоже, возобновила регулярные провокации вдоль границы.

На кадрах видно, как палестинцы подожгли шины вдоль израильского барьера безопасности, и солдаты отвечают слезоточивым газом.

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАСом, сообщило, что пять палестинцев получили ранения в результате израильского огня и средств разгона толпы.

Hundreds of Palestinians rioting on the Gaza border. IDF responding with crowd dispersal means. No immediate reports of injuries. pic.twitter.com/mHQjCRq4md

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 15, 2023