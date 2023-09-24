Слова лаврова об Украине разозлили россиян - в соцсетях требуют его увольнения

Заявление, что рф "уважает территориальную целостность Украины" разозлили россиян.

Спустя более полутора лет войны в Украине, которую развязала рф, глава МИД этой страны сергей лавров сделал весьма абсурдное заявление, сказав, что уважает территориальную целостность страны, в которую они вторглись. Россияне резко отреагировали на эти слова. В соцсетях и российских пабликах началась настоящая истерика - многие требуют уволить лаврова, а кто-то считает, что российская власть готова капитулировать и подготавливает для этого почву.

Об этом пишет телеграм-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Призыв лишить лаврова поста министра иностранных дел звучит едва ли не в каждом втором посте и комментариях россиян под новостными сообщениями. Многие называют его слова "позором" и говорят, что власти рф готовы "прогнуться", лишь бы склонить Украину к переговорам.

Также жители рф, которые массово поддерживают войну и радуются захвату украинских территорий, очень опасаются, что им властям придется отказаться от "завоеванных" земель. Особенное беспокойство вызывает Крым, захватом которого они так гордятся.

Напомним, после 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН лавров заявил, что рф уважает территориальную целостность Украины, но лишь при определенных условиях. Но, по его словам, в Декларации независимости было одним из главных для моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы.

Курсор писал, что путин злоупотребляет историей как оружием - президент Германии сделал громкое заявление.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!