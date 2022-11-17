Wizz Air объявил об открытии прямого рейса из Израиля в Барселону: озвучена дата

Билеты уже можно приобрести на сайте и в приложении.

Wizz Air объявил об открытии прямого рейса из Израиля в Барселону. Это первая линия компании из Израиля в Испанию.

Линия начнет работу 9 января 2023 года и будет выполнять 4 рейса в неделю. Билеты уже можно приобрести на сайте и в приложении.

Ранее мы писали, что Wizz Air, самая быстрорастущая и наиболее устойчивая авиакомпания Европы, объявила об увеличении частоты полетов из лондонского аэропорта Гатвик в Тель-Авив в Израиле.

Так, рейсы на средиземноморское побережье Израиля увеличились с шести до семи в неделю, начиная с начала ноября. Билеты уже доступны на сайте wizzair.com или в мобильном приложении авиакомпании по цене от 35,99 фунтов стерлингов.

Ранее Курсор писал, что Украина, Турция и ООН договорились о продлении зерновой сделки.

Кроме того, Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране.