Украина, Турция и ООН договорились о продлении зерновой сделки

С начала работы инициативы Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней.

Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, соответствующее решение было принято в Стамбуле. Гарантами выполнения соглашения остались Организация Объединенных Наций и Турция.

«Украинский агроэкспорт сегодня остается действенным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису. С 1 августа, начала работы зерновой инициативы и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный. У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира», — отметил министр.

Он уточнил, что Киев официально обратился к партнерам по инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и включить в нее порт Николаев.

«Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия», — добавил Кубраков.

Как сообщал Курсор, благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба генсека ООН.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, но из-за войны, которую на ее территории развязала российская федерация*, порты были заблокированы и мировое сообщество было обеспокоено, так как остановка экспорта могла вызвать голод в бедных странах.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление постовок продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

Курсор писал ранее, что российская федерация* неоднократно намекала на то, что хочет закрыть «зерновую сделку», которая была подписана между рф и Украиной при посредничестве ООН и Турции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!