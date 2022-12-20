«Я никогда не видел такого»: Либерман назвал главную проблему Нетаниягу

Авигдор Либерман заявил, что партнеры Нетаниягу по коалиции ему не доверяют.

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман, давший сегодня утром интервью «Решет Бет», заявил, что ни один из будущих партнеров Нетаниягу по коалиции ему не доверяет.

«Я никогда не видел такого проявления недоверия между партнерами по коалиции, — сказал он. — Вы только посмотрите, что происходит в кабинете Нетаниягу. Все витает в воздухе.

«Требования все узаконить и даже установить бюджеты заранее — это только потому, что никто не верит в обещания Нетаниягу», — добавил он.

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