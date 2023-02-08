«Я очень обеспокоен»: Адам Шифф рассказал о связи между Трампом и новой политикой Нетаниягу

Адам Шифф говорит, что он «очень обеспокоен» предложениями, которые «сделают Израиль менее демократичным».

Член палаты представителей Адам Шифф, еврей-демократ из Калифорнии, который недавно объявил, что баллотируется в Сенат, сказал, что он «очень обеспокоен» предложенными Израилем мерами, которые «сделают [государство] менее демократичным или потенциально поставят людей выше закона».

В беседе с Еврейским телеграфным агентством на прошлой неделе Шифф провел связь между бывшим президентом Дональдом Трампом и законодательством, недавно выдвинутым правым правительством Нетаниягу. Отметим, что Нетаниягу был близким союзником Трампа во время его президентства.

«Я очень обеспокоен этим, участием определенных элементов в израильском правительстве, которые выражают нетерпимость и разногласия в политике и позициях, — сказал Шифф корреспонденту JTA. — К сожалению, наш последний президент давал указания потенциальным автократам по всему миру. Мы видим это в Бразилии. Мы видим это на Филиппинах и в других местах. Печально, что Соединенные Штаты стали примером антидемократических инициатив во всем мире, как было при нашем последнем президенте».

Шифф является одним из растущего числа законодателей-демократов с произраильским послужным списком, которые выразили тревогу по поводу израильского правительства, которое называют самым правым в истории страны. Шифф, однако, воздержался от предположения, что Трамп поощрял Нетаниягу проводить антидемократическую политику.

«Я думаю, нам придется дать оценку действиям нового правительства, — сказал он, когда его спросили о влиянии Трампа на Нетаниягу. — Конечно, состав правительства вызывает много опасений. И в то же время Израиль — наш ключевой союзник, очень важный союзник, единственная демократия в регионе, страна, с которой у нас так много общих интересов и ценностей — народ США и народ Израиля».

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