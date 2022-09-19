Я вас презираю: Моше Гафни раскритиковал министра образования Шаша-Битон

Гафни во время перерыва в дебатах на пленуме раскритиковал деятельность министра образования Ифат Шаша-Битон.

Об этом сообщает INN.

«Учителя получают нищенскую зарплату. Министерства образования и финансов подписали соглашение о повышении заработной платы всем педагогическим работникам, кроме ультраортодоксов, о которых забыла Аша Битон. Перестаньте «заботиться» о нас и пытаться будоражить ультраортодоксальную общественность всевозможными планами, и не отказывайтесь от ультраортодоксальных учителей в соглашениях о заработной плате. Я вас презираю. Если ваши слова искренни и вы заботитесь об ультраортодоксальной общественности, то почему вы не позаботились об ультраортодоксальных учителях, воспитателях и воспитателях в последнем договоре о зарплате, который вы подписали, почему вы голосовали против моего закона, который интегрирует ученых из ультраортодоксального сектора в государственные учреждения? Лицемеры, с вас достаточно», – заявил Гафни.

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