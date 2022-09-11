США поддержали Израиль в расследовании против Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что США и европейские государства пообещали Израилю не давить на МАГАТЭ с целью прекращения расследования против Ирана.

Чиновник выступает против закрытия расследования незаявленных ядерных объектов, чего требует Тегеран. Этот вопрос является фактором, препятствующим заключению ядерной сделки.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам Гросси, Иран в течение нескольких недель может получить достаточно расщепляющегося материала для бомбы, но маловероятно, что он пойдет на этот шаг.

«Любой такой шаг вернет этот вопрос в Совет Безопасности, который может ввести санкции против Ирана», – сказал он и добавил, что «США также пообещали, что не будут давать существенных гарантий того, что не откажутся от соглашения в будущем».

Ранее Лапид заявил, что он намерен остановить «ядерное соглашение» и предотвратить снятие санкций с Ирана.

Также «Курсор» сообщал, что Великобритания, Германия и Франция сомневаются намерениях Ирана подписать ядерное соглашение.

Помимо этого, министр обороны Ганц планирует лететь в США, что обусловлено напряженной ситуацией с Ираном