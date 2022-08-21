Яир Голан отказался извиняться за свои слова о посещении могилы Йосефа

Голан уверен в своей правоте, что нельзя было рисковать жизнями людей и солдат и разрешать вход евреев к могиле Йосефа, поэтому он не будет извиняться за свои комментарии.

Заместитель министра экономики депутат Кнессета Яир Голан, который на прошлой неделе выступил против входа евреев для молитвы у могилы Йосефа, отказался извиняться за свои слова.

Голан заявил:«Я не извиняюсь за свое высказывание на прошлой неделе, я все еще считаю, что привести десятки верующих в гробницу Йосефа на враждебной территории — это ужасный поступок».

Он добавил: «Это серьезная ошибка Государства Израиль. Оно входит в сердце враждебной территории, непропорционально рискуя солдатами».

Голан также прокомментировал праймериз в МЕРЕЦ и критиковал своего оппонента Захаву Гальон. «Избиратели не готовы принять определение МЕРЕЦ как несионистской партии. Это отталкивает огромное количество избирателей, которые чувствуют себя левыми сионистами. Если партия не изменится, она исчезнет, ​​МЕРЕЦ нуждается в огромных переменах. Я не менее общителен, чем Гальон. Я помогал ультраортодоксам и арабам и всему обездоленному населению».

Комментируя слова Аббаса о «50 холокостов палестинцам», он сказал: «Заявления Аббаса возмутительны и пронзают сердце».

Напомним, мы писали о стрельбе в Шхеме: нападение на автобус с еврейскими паломниками .

Ранее «Курсор» писал, как Яир Голан обрушился с критикой на Ликуд.«Существует большая группа людей, которая стремится уничтожить верховенство закона, навредить судам, полиции, не стыдясь и не прячась. Это ужасная и ужасная новость для Государства Израиль», — сказал Голан, говоря о списке «Ликуда».

Также мы сообщали, что Яир Голан хочет стать главой партии МЕРЕЦ.