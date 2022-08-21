Яир Голан отказался извиняться за свои слова о посещении могилы Йосефа

Заместитель министра экономики депутат Кнессета Яир Голан, который на прошлой неделе выступил против входа евреев для молитвы у могилы Йосефа, отказался извиняться за свои слова.
Голан заявил:«Я не извиняюсь за свое высказывание на прошлой неделе, я все еще считаю, что привести десятки верующих в гробницу Йосефа на враждебной территории — это ужасный поступок».
Он добавил: «Это серьезная ошибка Государства Израиль. Оно входит в сердце враждебной территории, непропорционально рискуя солдатами».
Голан также прокомментировал праймериз в МЕРЕЦ и критиковал своего оппонента Захаву Гальон. «Избиратели не готовы принять определение МЕРЕЦ как несионистской партии. Это отталкивает огромное количество избирателей, которые чувствуют себя левыми сионистами. Если партия не изменится, она исчезнет, МЕРЕЦ нуждается в огромных переменах. Я не менее общителен, чем Гальон. Я помогал ультраортодоксам и арабам и всему обездоленному населению».
Комментируя слова Аббаса о «50 холокостов палестинцам», он сказал: «Заявления Аббаса возмутительны и пронзают сердце».
Напомним, мы писали о стрельбе в Шхеме: нападение на автобус с еврейскими паломниками .
Ранее «Курсор» писал, как Яир Голан обрушился с критикой на Ликуд.«Существует большая группа людей, которая стремится уничтожить верховенство закона, навредить судам, полиции, не стыдясь и не прячась. Это ужасная и ужасная новость для Государства Израиль», — сказал Голан, говоря о списке «Ликуда».
Также мы сообщали, что Яир Голан хочет стать главой партии МЕРЕЦ.