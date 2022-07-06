Яир Голан хочет стать главой партии МЕРЕЦ

Замминистра экономики Яир Голан заявил, что хочет сделать из партии МЕРЕЦ «гордую и сионистскую левую партию». Однако сам Голан не пользуется большой поддержкой в партии.

Заместитель министра экономики Яир Голан (МЕРЕЦ) в среду утром объявил, что будет баллотироваться на высший пост в своей партии, столкнувшись с ее нынешним председателем, министром здравоохранения Ницаном Горовицем.

По словам Голана, его цель — «построить гордую и сионистскую левую партию».

«Я верю в демократию, справедливость, равенство и мир», — сказал Голан.

«Я буду баллотироваться с целью борьбы с мессианскими и коррумпированными правыми. Я буду баллотироваться, потому что шесть лет назад в своей речи, которую правые решили извратить, я предупреждал об этих процессах живодерства и коррупции».

Голан не пользуется большой поддержкой в МЕРЕЦ, отчасти из-за нескольких экстремистских комментариев, сделанных им в СМИ, и его резких словесных нападок на правых, которые, по мнению некоторых членов его партии, ведут саму Мерец в более экстремистское место.

Различные источники в партии пытаются убедить бывшего члена МЕРЕЦ Зехаву Гальон вернуться в политику и баллотироваться на пост председателя партии, но Голан настаивает, что она не заинтересована в этом.

Курсор сообщал, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.

Ранее Курсор писал, что Беннет провел еще одну прощальную встречу: «Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль». ЦАХАЛ попрощался с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, лидеры поблагодарили его за вклад в обеспечение безопасности Израиля.