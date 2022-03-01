Яир Лапид министрам: Не помогайте олигархам

Министр иностранных дел Яир Лапид предупредил министров в понедельник на заседании кабинета министров, что в связи с войной в Украине скоро будут введены санкции в отношении сотен лиц — российских олигархов, некоторые из которых имеют израильское гражданство.
Лапид поручил министрам не реагировать на просьбы различных олигархов об исключении их из-под санкций, сообщает News 13.
Лапид попросил министров правительства не вмешиваться, не предлагать помощь и не отвечать на запросы российских бизнесменов, которые, как ожидается, свяжутся с ними после введения международных санкций.
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