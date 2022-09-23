Посол Германии поддержал речь Лапида о создании двух государств

Выступление Лапида и его высказывание о создании двух государств были положительно восприняты везде, кроме Израиля. Его поддержали в ООН, США, посол Германии.

На Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что считает правильным решением для Израиля создание двух государств.

Его речь была положительно воспринята как на заседании ООН, так и при оценке мировыми лидерами, в частности США, которые назвали высказывания «смелыми».

Посол Германии в Израиле Стефан Зайберт также высоко оценил выступление премьер-министра Лапида в ООН.

«Приятно слышать слова премьер-министра Лапида, который признает необходимость переговоров с палестинцами и решения о создании двух государств. Как друзья Израиля, мы всегда считали, что палестинское государство необходимо и хорошо для обеих сторон», — сказал Зайберт.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетагиягу заявил, что выступление Лапида «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».

Также «Курсор» сообщал, что заявление Лапида прокомментировал Бецалель Смотрич, назвав его «позорной капитуляцией перед терроризмом». По словам ультраправого политика, Лапид «стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов». Он добавил, что это «позорная капитуляция перед терроризмом».

Также напомним, мы писали, что глава ЦАХАЛа завершил свой визит в Европу.