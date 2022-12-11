Яир Нетаниягу о требовании выплатить 400 тысяч шекелей в качестве компенсации: Пусть заплатит государство

После того, как суд постановил, что Яир Нетагиягу заплатит 400 000 шекелей журналисту, он захотел, чтобы государство выплатило эту сумму.
Об этом сообщает 12-й канал.
Яир Нетаниягу подал в окружную прокуратуру Тель-Авива (гражданскую) просьбу о выплате государством компенсации в размере примерно 400 тысяч шекелей, которую он должен выплатить редактору Walla! Ави Алкалаю.
Сын лидера Ликуда с самого начала утверждал, что исковое заявление, направленное Алкалаем, до него не дошло, поэтому он не подавал исковое заявление. По его словам, поскольку письмо дошло до охранника канцелярии премьер-министра, а не было доставлено ему напрямую, присужденную сумму должно выплатить государство.
На начальном этапе процедуры Яиру Нетаниягу был предложен компромисс, в соответствии с которым ему будет позволено позже подать иск и оплатить расходы в размере 5000 шекелей, но он отказался от этого предложения. После его отказа суд принял иск и постановил, что он должен выплатить четверть миллиона шекелей, сумму, к которой были добавлены дополнительные суммы, включая судебные издержки, которые были присуждены, когда апелляции сына Нетаниягу отклонили.
«Адвокат Яира Нетаниягу обратился в прокуратуру с просьбой покрыть сумму компенсации, которую суд присудил его клиенту по иску о диффамации. В решении, утвержденном БАГАЦом, было установлено, что иск был должным образом вручен ему. В ближайшие дни ответ государства будет передан адвокату заявителя», ‒ рассказали в прокуратуре.
Ранее сын Нетаниягу считает математику бесполезной в жизни, потому что все имеют калькуляторы.
«Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил о судебной несправедливости в отношении его сына Яира.