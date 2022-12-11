Яир Нетаниягу о требовании выплатить 400 тысяч шекелей в качестве компенсации: Пусть заплатит государство

Сын назначенного премьер-министра с самого начала утверждает, что исковое заявление до него не дошло.

После того, как суд постановил, что Яир Нетагиягу заплатит 400 000 шекелей журналисту, он захотел, чтобы государство выплатило эту сумму.

Об этом сообщает 12-й канал.

Яир Нетаниягу подал в окружную прокуратуру Тель-Авива (гражданскую) просьбу о выплате государством компенсации в размере примерно 400 тысяч шекелей, которую он должен выплатить редактору Walla! Ави Алкалаю.

Сын лидера Ликуда с самого начала утверждал, что исковое заявление, направленное Алкалаем, до него не дошло, поэтому он не подавал исковое заявление. По его словам, поскольку письмо дошло до охранника канцелярии премьер-министра, а не было доставлено ему напрямую, присужденную сумму должно выплатить государство.

На начальном этапе процедуры Яиру Нетаниягу был предложен компромисс, в соответствии с которым ему будет позволено позже подать иск и оплатить расходы в размере 5000 шекелей, но он отказался от этого предложения. После его отказа суд принял иск и постановил, что он должен выплатить четверть миллиона шекелей, сумму, к которой были добавлены дополнительные суммы, включая судебные издержки, которые были присуждены, когда апелляции сына Нетаниягу отклонили.

«Адвокат Яира Нетаниягу обратился в прокуратуру с просьбой покрыть сумму компенсации, которую суд присудил его клиенту по иску о диффамации. В решении, утвержденном БАГАЦом, было установлено, что иск был должным образом вручен ему. В ближайшие дни ответ государства будет передан адвокату заявителя», ‒ рассказали в прокуратуре.

Ранее сын Нетаниягу считает математику бесполезной в жизни, потому что все имеют калькуляторы.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил о судебной несправедливости в отношении его сына Яира.