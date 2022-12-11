Ярив Левин в понедельник может быть назначен спикером Кнессета — СМИ

Пока не ясно, будет ли назначение Левина временным до формирования правительства, или он займет должность главы Кнессета на постоянной основе.

Существует вероятность того, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует поставить вопрос о назначении Ярива Левина спикером Кнессета в понедельник, 12 декабря.

Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на источники в партии «Ликуд».

При этом инсайдеры отметили, что окончательное решение еще не принято. Но даже если оно будет имплементировано, пока не ясно, будет ли назначение Левина временным до формирования правительства, или он займет должность главы Кнессета на постоянной основе.

Как уже сообщалось, в начале переговоров фамилия Левина упоминалось как кандидата Нетаниягу на пост временного председателя.

«И это на фоне того, что депутат Кнессета Левин должен был стать министром юстиции. Если Нетаниягу выбирает временное назначение, Левин является предпочтительным кандидатом, так как Нетаниягу доверяет ему, поскольку если он попросит — Левин уйдет и займет должность в правительстве. Однако назначение депутата Кнессета Левина может стать бессрочным, и тогда Минюст станет доступен для укомплектования кадрами другого члена из «Ликуда», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, высокопоставленные члены партии Ликуд выразили недовольство действиями главного участника переговорного процесса Ярива Левина. Пока переговоры Ликуда по коалиции зашли в тупик с двумя партнерами: «Религиозным сионизмом» и партией «Яадут а-Тора». Поэтому сейчас назревает недовольство высокопоставленных членов партии Ликуд, и не тем, как ведутся переговоры, а депутатом Кнессета Яривом Левиным, главой переговорной группы партии.

Также Курсор информировал о том, что член «Ликуда» и депутат Кнессета Ярив Левин, который руководит переговорами от имени партии, раскритиковал председателя «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича.