Юридический советник правительства призвала БАГАЦ отменить назначение Дери министром

По словам Гали Баарав-Миары, Дери не первый раз совершил преступление, за которое был приговорен к условному сроку, занимая государственный пост.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала в Высший суд справедливости (БАГАЦ) свое мнение относительно назначения Арье Дери министром.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что Баарав-Миара призвала судей отменить назначение как «выходящее за рамки допустимого».

По ее словам, Дери не первый раз совершил преступление, за которое он был приговорен к условному сроку, занимая государственный пост.

«Речь идет не о чем-то единичном, а о повторяющихся раз за разом правонарушениях, причем большинство из которых совершены при исполнении государственных обязанностей. Это говорит о его отношении к власти закона. Решение назначить Арье Дери министром не учитывает серьезности положения, при котором депутат Кнессета опять совершил правонарушение, предполагающее «калон», и не учитывает необходимость следования моральным принципам», — сказано в документе.

В то же время юрсоветник правительства призвала БАГАЦ отвергнуть петицию против поправки к Основному закону о правительстве («закон Дери»). Она заявила, что отменить законы, принятые Кнессетом, можно лишь в исключительных случаях.

Как сообщал Курсор, в партии ШАС признают, что так называемый «закон Дери» носит персонифицированный характер. Об этом заявил депутат Кнессета от ШАС, инициатор законопроекта Моше Арбель.

Наша редакция сообщала, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

Ранее Курсор писал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».

Напомним, что БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра.