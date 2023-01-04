Юридический советник правительства призвала БАГАЦ отменить назначение Дери министром

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала в Высший суд справедливости (БАГАЦ) свое мнение относительно назначения Арье Дери министром.
Об этом сообщает Israel Info.
Отмечается, что Баарав-Миара призвала судей отменить назначение как «выходящее за рамки допустимого».
По ее словам, Дери не первый раз совершил преступление, за которое он был приговорен к условному сроку, занимая государственный пост.
«Речь идет не о чем-то единичном, а о повторяющихся раз за разом правонарушениях, причем большинство из которых совершены при исполнении государственных обязанностей. Это говорит о его отношении к власти закона. Решение назначить Арье Дери министром не учитывает серьезности положения, при котором депутат Кнессета опять совершил правонарушение, предполагающее «калон», и не учитывает необходимость следования моральным принципам», — сказано в документе.
В то же время юрсоветник правительства призвала БАГАЦ отвергнуть петицию против поправки к Основному закону о правительстве («закон Дери»). Она заявила, что отменить законы, принятые Кнессетом, можно лишь в исключительных случаях.
Как сообщал Курсор, в партии ШАС признают, что так называемый «закон Дери» носит персонифицированный характер. Об этом заявил депутат Кнессета от ШАС, инициатор законопроекта Моше Арбель.
Наша редакция сообщала, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.
Ранее Курсор писал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».
Напомним, что БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра.