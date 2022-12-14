Юрисконсульт Кнессета назвал трудности, которые вызывает Закон Дери

Юрисконсульт Кнессета заявляет, что так называемый «Закон Дери» вызывает трудности, потому что, главным образом, это личный закон, облегчающий условия избрания конкретного министра.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Есть опасения, что поправка представляет собой «злоупотребление полномочиями учредителя».

Ранее стало известно, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», который предложил депутат Моше Арбель. Благодаря ему председатель ШАС Арье Дери сможет находиться на посту министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

В феврале Дери приговорили к одному году лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 180 000 шекелей в рамках сделки о признании вины. Ему не стали запрещать возвращаться в политику на основании моральной аморальности, но он вынужденно покинул Кнессет.

Предложение получило поддержку 62 депутатов Кнессета по сравнению с 53, проголосовавшими против. Его направят Регламентному комитету Кнессета, который должен определить комитет, подготовляющий проект закона к первому чтению.

Министр юстиции Гидеон Саар сказал от имени уходящего правительства, что этот законопроект «об обходе моральной агрессии» и является «личным законом». Чиновнику он напоминает не изменение конституции, а «грабеж среди бела дня». Он назвал «Закон Дери» жестоким личным базовым законом и знамением грядущих изменений.

В рамках соглашения между ШАС и «Ликудом» предусмотрено, что в первую половину срока полномочий правительства Дери он будет министром внутренних дел и министром здравоохранения, а во второй ‒ министром финансов.

Также ШАС предоставят Министерство религиозных служб и Министерство благосостояния и социального обеспечения. Дополнительные министры от имени ШАС будут выполнять функции министра в Министерстве образования и министра в Министерстве внутренних дел. Дери получит обязанности вице-премьера, которые он будет исполнять на протяжении всего срока полномочий правительства.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир и начальник полиции Шабтай столкнулись на слушаниях в Кнессете.