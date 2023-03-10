Юрсоветник правительства заморозила отставку главы полицейского округа Тель-Авива

Юридический советник правительства заморозила отставку главы полицейского округа Тель-Авива Ами Эшеда.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

«Первичная проверка вызывает серьезные подозрения на незаконность решения», – скзано в сообщении канцелярии Гали Бахарав-Миары.

Ранее мы писали, что вчера, 9 марта, министр национальной безопасности Итаман Бен-Гвир отстранил с должности главу Тель-Авивского округа полиции генерала Амихая Эшеда. Эту меру согласовал генеральный инспектор полиции Коби Шабтай.

Формально Эшеда был переведен на должность главы по внутреннему обучению. В канцелярии министра национальной безопасности заявили, что это заранее спланированная череда назначений, а не снятие с должности.

На фоне этого отставные комиссары и суперинтенданты опубликовали письмо, в котором призвали комиссара полиции главного суперинтенданта Коби Шабтая покинуть свой пост. Однако Бен-Гвир им жестко ответил, назвав отставных комиссаров группой «офицер неудачников», объединившихся после «уничтожения полиции». Также он заявил о разрушении ими национальной безопасности и причастности некоторых из них к коррупции.

«Каради, которого комитет Цайлера определил как нерадивого и непрофессиональный комиссар, Рафи Пелед, которого все помнят своей коррупцией и финансированием джакузи, и Мики Леви, который был самым неудавшимся полицейским в Иерусалиме и за его время были убиты десятки людей. Лучше пусть они сидят тихо и не мешают с комиссаром и полицией для работы», – заявил он.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу в Италии раскритиковал президент Союза еврейских общин из-за судебной реформы.