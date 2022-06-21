За несколько часов до объявления Беннет намекнул, что уйдет в отставку

Премьер-министру удалось излучать чувство нормальности на встрече с дипломатическими репортерами в понедельник днем, пока его не спросили о его ближайшем будущем.

За несколько часов до драматического объявления о том, что правительство Нафтали Беннета-Яира Лапида, которому год от роду, распускается и идет на выборы, премьер-министр провел брифинг с израильскими дипломатическими репортерами.

Об этом передает The Times Of Israel.

Это был тип брифинга, который Беннет уже пару раз проводил с этими репортерами — подготовленное заявление, затем время для свободной неофициальной сессии вопросов и ответов по целому ряду вопросов внешней политики и безопасности.

Журналисты прибыли в канцелярию премьер-министра в Иерусалиме в 11:30, прошли проверку безопасности и ждали в старом зале для брифингов, перекусывая фруктами и болтая с сотрудниками офиса пресс-секретаря.

«Израиль становится сильнее в целом, — начал Беннет, когда зашел в зал, — становясь сильнее экономически, становясь сильнее дипломатически, становясь сильнее с точки зрения безопасности, становясь сильнее технологически».

Затем он перешел к июльскому визиту президента США Джо Байдена, которого теперь будет принимать Яир Лапид в качестве премьер-министра. «Визит жизненно важен для Государства Израиль, — сказал Беннетт, — потому что он будет касаться всей деятельности, которую мы провели за последний год».

«В этом году Израиль сильнее и сдерживает больше, — заключил Беннет. — У нас много проблем, много сложностей, но в целом страна в большинстве областей хорошо развивается».

Однако был один ответ, который предвещал то, что он собирался объявить. Мориа Асраф Вольберг из Channel 13 спросил его, будет ли он по-прежнему премьер-министром, когда прибудет Байден. Премьер-министр помолчал три долгих секунды, снял очки для чтения и сказал: «Не знаю. Я действительно не знаю».

Через несколько минут, после того как двухчасовой брифинг закончился, Беннет обошел стол, чтобы пожать руки израильским дипломатическим корреспондентам, прежде чем вернуться в свой офис, чтобы приготовиться выключить свет в своем правительстве.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.