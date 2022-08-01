Забастовка социальных работников: люди протестуют против «эпидемии насилия»

После того, как был взорван автомобиль жены начальника социального отдела в Дейр-Хане, работники социальных отделов вышли на массовую забастовку.

Работники социальных отделов местных советов по всей стране вышли 1 августа на забастовку.

Об этом написали в detaly.co.il.

Забастовка произошла после взрыва автомобиля жены начальника социального отдела в Дейр-Хане в Галилее Сами Хатиба. Это случилось 31 июля.

В автомобиль, припаркованный у дома начальника соцотдела, неизвестные в масках бросили коктейль Молотова. А до этого, около месяца назад, было нападение на машину самого Хатиба у его дома. Она сгорела.

Глава объединения социальных работников Инбаль Хермони заявила: «Эпидемию насилия в отношении государственных служащих необходимо остановить. Мы требуем, чтобы израильская полиция действовала быстро, чтобы найти исполнителей и заказчиков и отправить их за решетку».

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